Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Підірвали машину екс-заступника начальника харківської поліції - ЗМІ

Понеділок, 25 грудня 2017, 11:44

У понеділок зранку у Харкові підірвали автомобіль колишнього заступника глави Нацполіції регіону, начальника відділу оперативних розробок у східному регіоні Миколи Черемухіна.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело у  правоохоронних органах.

"Кажуть, було чути хлопок о 7.30. А під машиною виявили ще три нерозірвані гранати. Швидше за все, заклали 4 гранати, які мали вибухнути при початку руху автомобіля, але одна вибухнула завчасно", - сказало джерело.

В результаті вибуху ніхто не постраждав.

У відділі комунікацій ГУ Нацполіціі в Харківській області пообіцяли прокоментувати ситуацію найближчим часом.

Як відомо, 6 грудня в Харкові підірвали 35-річного майора поліції, коли той сідав у автомобіль.

Теми: поліціяХарківвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
поліція
В офісі на Печерську чоловік відкрив стрілянину і поранив працівника охоронної фірми − поліція
Інформацію про колаборантів, які втекли в ЄС, почали вносити в базу Інтерполу
Кабмін призначив голову Нацполіції
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: