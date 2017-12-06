Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Харкові підірвали машину майора поліції

Середа, 6 грудня 2017, 17:14

В Харкові підірвали 35-річного майора поліції, коли той сідав у автомобіль.

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

За його словами, вибух стався на вул.Отакара Яроша через гранату, за попердніми даними – РГД-5, закладену під колеса неслужбового автомобіля Toyota Camry.

Тракало додав, що постраждалий є працівником карного розшуку Національної поліції Харківської області.

"Він доставлений в лікарню з незначними тілесними ушкодженнями", – повідомив речник Нацполіції.

Як зазначив Тракало, на місце виїжджала слідчо-оперативна група вибухотехники, експерти.

 
 

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження ч. 1 ст. 348 ККУ ("Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця").

"Відпрацьовуються всі версії для затримання зловмисників, зокрема і версія, пов’язана з його професійною діяльністю", – повідомив Тракало.

Оксана Коваленко, УП, Софія Лукашова, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківполіціявибухкримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Харків
У передмісті Харкова прогриміли вибухи – ЗМІ
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
Терехов звільнив відповідального за стан укриттів у Харкові
Останні новини
05:52
З Латвії видворили голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
Усі новини...
Реклама: