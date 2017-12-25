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На Майдані акція з вимогою відправити Крисіна за ґрати

Понеділок, 25 грудня 2017, 13:27
На Майдані акція з вимогою відправити Крисіна за ґрати
Фото - Сергій Нужненко

На Майдані під Стелою Незалежності зібралися учасники акції з вимогою справедливого вироку для керівника "титушок" Юрія Крисінапричетного до побиття "майданівців" та вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.

Як повідомляє кореспондент УП з місця події, початок акції було заплановано на 14:00, наразі біля Стели зібралося близько 200 осіб, попри негоду. 

Серед присутніх - нардеп від БПП Мустафа Найєм, його брат, юрист Масі Найєм, нардеп Сергій Лещенко та Борислав Береза, екс-глава Мінмолодьспорту (2014 р.) Дмитро Булатов, нардеп від Батьківщини Ігор Луценко, АТОвці, активісти, журналісти та блогери. 

Як зазначав Масі Найєм, справу щодо Крисіна за ст. 115 КК було двічі закрито прокурором ГПУ Є.Красножоном влітку 2014 року з формулюванням про  нанесення легких тілесних ушкоджень Крисіним та його однодумцями. При цьому прокуратура вже мала усе відео, яке доводило послідовність та узгодженість дій нападників на "майданівців" разом з Крисіним та Алієвим, який стріляв у Веремія.

 
На Майдані під Стелою Незалежності збираються учасники акції з вимогою відправити Крисіна за ґрати
фото - Ельдар Сарахман
 
 
наразі під стелою на Майдані зібралося близько 200 людей, учасників акції більшає
Фото - євген руденко

Як відомо, після трьох років суду Шевченківський райсуд Києва засудив до 4 років позбавлення волі умовно керівника групи "тітушок" Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.

Веремія було вбито близько Михайлівській площі у Києві в ніч на 19 лютого 2014 року, в розпал сутичок з "майданівцями". За версією слідства, безпосередньо вбивство журналіста здійснив мешканець Горлівки (Донецька область) Джалал Алієв.

Суд у справі про вбивство Веремія проходив у закритому режимі.

Адвокат матері Веремія Вікторія Дейнека упевнена, що у Крисіна є покровителі, і не виключено, що у правоохоронній системі. 

Українська правда 

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Теми: Майдансуд
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