Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Майдане - акция с требованием отправить Крысина за решетку

Понедельник, 25 декабря 2017, 13:27
На Майдане - акция с требованием отправить Крысина за решетку
Фото - Сергей Нужненко

На Майдане под Стеллой Независимости собрались участники акции с требованием справедливого приговора для руководителя "титушек" Юрия Крысина, причастного к избиению "майдановцев" и убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия. 

Как сообщает корреспондент УП с места события, начало акции было запланировано на 14:00, в настоящее время возле Стеллы собралось около 200 человек, несмотря на непогоду.

Среди присутствующих - нардеп от БПП Мустафа Найем, его брат, юрист Маси Найем, нардепы Борислав Береза и Сергей Лещенко, экс-глава Минмолодьспорта (2014 г.) Дмитрий Булатов, нардеп от Батькивщины Игорь Луценко, участники АТО, активисты, журналисты и блогеры.

Как отмечал Маси Найем, дело в отношении Крысина по ст. 115 УК было дважды закрыто прокурором ГПУ Е.Красножоном летом 2014 года с формулировкой о нанесении легких телесных повреждений Крысиным и его единомышленниками. При этом прокуратура уже имела все видео, которое доказывало последовательность и согласованность действий нападавших на "майдановцев" вместе с Крысиным и Алиевым, который стрелял в Веремия. 

 
На Майдане под Стеллой Независимости собираются участники акции с требованием отправить Крысина за решетку
фото - Эльдар Сарахман
 
 
под Стеллой на Майдане собралось около 200 человек, УЧАСТНИКОВ АКЦИИ становится БОЛЬШЕ
Фото - Евгений руденко

Как известно, после трех лет судебного разбирательства Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы "титушек" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Веремий был убит около Михайловской площади в Киеве в ночь на 19 февраля 2014 года, в разгар столкновений с "майдановцами". По версии следствия, непосредственно убийство журналиста осуществил житель Горловки (Донецкая область) Джалал Алиев.

Суд по делу об убийстве Веремия проходил в закрытом режиме. 

Адвокат матери Веремия Виктория Дейнека уверена, что у Крысина есть покровители, и не исключено, что в правоохранительной системе.

Украинская правда 

Темы: Майдансуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
Майдан
Дела Майдана: в Украине заочно будут судить экс-главу МВД Захарченко и его заместителя
Дела Майдана: из Украины сбежал обвиняемый в убийстве журналиста Сергиенко
Маск назвал Революцию достоинства "переворотом", в ОП посоветовали не читать российских газет
Последние новости
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:05
Нетрудоустроенными после начала войны остаются 28% украинцев - исследование
Все новости...
Реклама: