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На Майдан до активістів прийшов Гужва, його обплювали

Понеділок, 25 грудня 2017, 13:48

Керівник газети "Вєсті" та "Страна.uа" Ігор Гужва прийшов на Майдан до учасників акції про справедливий вирок для керівника "тітушок" Юрія Крисіна, причетного до вбивства журналіста газети "Вєсті" В'ячеслава Веремія. 

Про це повідомляє кореспондент УП з місця подій.

Побачивши Гужву, один з учасників - активіст руху С14 Євген Карась - заявив йому, що той захищав "тітушок" під час Майдану та плюнув на нього, порадивши забиратися геть. 

Після цього Гужва пішов. 

Активісти С14 Євген Карась обплював Гужву
 
Активіст С14 Євген Карась обплював Гужву після суперечки
Скрін-шот з відео

Згодом на своїй сторінці у Facebook Гужва заявив: "Прийшов на мітинг щодо Слави Веремія. Буквально відразу ж підлетіли якісь провокатори-тітушки, почали кричати плюватися, намагалися вдарити".

Він додав, що його назвали "сєпаром, який був проти Майдану".

"Був змушений покинути мітинг. Веремія вбили точно такі ж, як і ті, що і напали сьогодні на мене. Просто навколо було багато камер. Влада змінюється, підходи до розправ залишаються. Це все що потрібно знати про те, чому вбивці Веремія дали умовний термін", - заявив він. 

Євген Руденко, Ельдар Сарахман, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Майданакції
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