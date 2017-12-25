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На католицьке Різдво у зоні АТО - жодного обстрілу

Понеділок, 25 грудня 2017, 17:38

25 грудня у зоні проведення АТО вперше з "різдвяного перемир'я" не було зафіксовано жодного обстрілу з боку бойовиків.

Про це ввечері у понеділок повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"Станом на 18:00 вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу. Підрозділи ЗСУ у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін", - зазначили у штабі.

У повідомленні підкреслюється, що штаб АТО наголошує на необхідності "забезпечення миру та спокою у зв'язку з різдвяними і новорічними святами". 

Як відомо, режим припинення вогню у зоні АТО погоджено на період новорічно-різдвяних свят з 00:00 23 грудня. Однак, попри домовленості, бойовики вели вогонь по силах АТО, внаслідок чого серед бійців ЗСУ є втрати

Українська правда 

Теми: АТОДонбас
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