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В Росії розповіли про плани у "Мінську" на 2018 рік

Понеділок, 25 грудня 2017, 21:37
В Росії розповіли про плани у Мінську на 2018 рік

Делегація РФ у контактній групі в Мінську буде домагатися повного звільнення полонених на Донбасі.

Як повідомляє РІА Новости, про це в коментарі журналістам заявив постійний представник РФ у контактній групі в Мінську Борис Гризлов.

При цьому відповідальність за обмін він поклав на "сторони конфлікту на Донбасі" - бойовиків і Київ, оскільки Росія офіційно не визнає себе окупантом, попри всі докази її військової присутності.

"Запланований обмін утримуваними сторонами конфлікту на Донбасі людьми - це перший етап. Російська делегація у контактній групі буде домагатися від сторін конфлікту виконання їх зобов'язань до повного визволення утримуваних незважаючи на будь-яку можливу протидію. Контактна група працює, і працюватиме з обміну усіх утримуваних осіб", - заявив Гризлов.

Він додав, що у 2018 році російська делегація у контактній групі з питань Донбасу "має намір продовжувати системну реалізацію Мінських угод".

За словами Гризлова, необхідно приступити до вирішення політичних питань.

"Зокрема ключовий - введення особливого статусу Донбасу за формулою Штайнмайера і амністію. В економічній сфері ми будемо наполягати на повному знятті економічної і транспортної блокади Донбасу. У сфері безпеки - вимагатимемо реального і стабільного розведення сил від лінії зіткнення, дотримання режиму припинення вогню з жорсткою дисциплінарною відповідальністю для його порушників", - заявив Гризлов. 

Як відомо, 25 грудня ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко заявив, що обмін полоненими відбудеться 27 грудня.

Кум президента РФ та переговорник від України у тристоронній контактній групі у Мінську Віктор Медведчук заявив, що обмін полонених відбудеться за раніше домовленою формулою "306 на 74". Раніше у понеділок він зустрівся з ватажками ОРДЛО та патріархом РПЦ Кірілом у Даниловому монастирі у Москві. 

Разом з тим бойовики та РФ не виконують Мінські домовленості, постійно порушуючи встановлені "режими тиші", не відводячи озброєння, заборонене "Мінськом" від лінії розмежування на належні відстані, про що свідчать звіти місії ОБСЄ, а також регулярно порушують кордон України, завозячи бойовикам на Донбасі "гуманітарну допомогу". 

Теми: полоненіРосіяДонбас
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