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На Луганщині майже повністю відновили електрику після негоди

Понеділок, 25 грудня 2017, 22:20

25 грудня на підконтрольній українській владі території Луганщини відновлено електропостачання майже всім споживачам, які були знеструмлені через негоду.

Про це повідомили у ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання".

"Станом на 16:00 залишався частково знеструмленим один населений пункт - с.Ракитівка на території обслуговування Кремінського РЕМ, де мешкають 13 абонентів", - повідомили у ЛЕО. 

Раніше повідомлялося, що через негоду – сніг та сильний вітер - вранці 25 грудня без світла перебувало майже 500 абонентів на територіях обслуговування Новопсковського, Сватівського та Кремінського районів електричних мереж.

У ЛЕО підкреслили, що неготовність електромереж та обладнання до роботи в осінньо-зимових погодних умовах ускладнюється господарською кризою в Луганському енергетичному об’єднанні.

"Наразі енергетики насилу спроможні відновлювати електропостачання: через відсутність коштів протягом року, відсутність палива та ремонтних матеріалів, триденний робочий тиждень та дефіцит персоналу. Все це є наслідком накладених на ЛЕО рік тому фінансових санкцій НКРЕКП та арешту рахунків, які стали результатом багатомільярдних боргів споживачів перед ЛЕО", - заявили у компанії.

"За більш екстремальних зимових погодних умов ситуація, що склалася, призведе до ще більш численних аварій та може призвести до техногенного та соціально-економічного колапсу на території Луганщини", - заявили у ЛЕО. 

Українська правда

Теми: Луганська областьенергетикапогодаДНР
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