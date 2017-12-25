На Луганщині майже повністю відновили електрику після негоди
25 грудня на підконтрольній українській владі території Луганщини відновлено електропостачання майже всім споживачам, які були знеструмлені через негоду.
Про це повідомили у ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання".
"Станом на 16:00 залишався частково знеструмленим один населений пункт - с.Ракитівка на території обслуговування Кремінського РЕМ, де мешкають 13 абонентів", - повідомили у ЛЕО.
Раніше повідомлялося, що через негоду – сніг та сильний вітер - вранці 25 грудня без світла перебувало майже 500 абонентів на територіях обслуговування Новопсковського, Сватівського та Кремінського районів електричних мереж.
У ЛЕО підкреслили, що неготовність електромереж та обладнання до роботи в осінньо-зимових погодних умовах ускладнюється господарською кризою в Луганському енергетичному об’єднанні.
"Наразі енергетики насилу спроможні відновлювати електропостачання: через відсутність коштів протягом року, відсутність палива та ремонтних матеріалів, триденний робочий тиждень та дефіцит персоналу. Все це є наслідком накладених на ЛЕО рік тому фінансових санкцій НКРЕКП та арешту рахунків, які стали результатом багатомільярдних боргів споживачів перед ЛЕО", - заявили у компанії.
"За більш екстремальних зимових погодних умов ситуація, що склалася, призведе до ще більш численних аварій та може призвести до техногенного та соціально-економічного колапсу на території Луганщини", - заявили у ЛЕО.
Українська правда