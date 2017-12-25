У Києві вночі і вранці обіцяють туман

У Києві та області в ніч на 26 грудня та вранці очікується туман з видимістю 200-500 метрів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У КМДА нагадали, що під час керування автомобілем у тумані варто знизити швидкість руху, при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом з ближнім світлом та тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями.

"Варто уникати різких маневрів на дорозі. У разі зупинки - увімкнути аварійну світлову сигналізацію", - зазначили у КМДА.

За даним Укргідрометцентра, найближчими днями в Україні опадів не очікується, температура повітря вдень сягне 8-11 градусів тепла.

Українська правда