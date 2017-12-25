В Киеве ночью и утром обещают туман

В Киеве и области в ночь на 26 декабря и утром ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В КГГА напомнили, что во время управления автомобилем в тумане следует снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом и держать безопасную дистанцию с другими автомобилями.

"Следует избегать резких маневров на дороге. В случае остановки - включить аварийную световую сигнализацию", - отмечают в КГГА.

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни на территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха днем составит 8-11 градусов тепла.

Украинская правда