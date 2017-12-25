Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве ночью и утром обещают туман

Понедельник, 25 декабря 2017, 22:23

В Киеве и области в ночь на 26 декабря и утром ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В КГГА напомнили, что во время управления автомобилем в тумане следует снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом и держать безопасную дистанцию с другими автомобилями.

"Следует избегать резких маневров на дороге. В случае остановки - включить аварийную световую сигнализацию", - отмечают в КГГА.

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни на территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха днем составит 8-11 градусов тепла.

Украинская правда 

Темы: Киевпогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
Киев
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Киевский фуникулер закроют на месяц из-за ремонта
Последние новости
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:05
Нетрудоустроенными после начала войны остаются 28% украинцев - исследование
Все новости...
Реклама: