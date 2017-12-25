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У Криму обвинувачення назвало Чийгоза "організатором масових заворушень"

Понеділок, 25 грудня 2017, 22:53
У Криму обвинувачення назвало Чийгоза організатором масових заворушень

На засіданні підконтрольного Кремлю Центрального райсуду 25 грудня у "справі 26 лютого" прокурор оголосив нову редакцію обвинувального висновку.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

У документі йдеться про те, що заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз є "організатором масових заворушень" під Верховною Радою Криму.

За даними обвинувального висновку, підсудні Мустафа Дегерменджі, Алі Асанов, Ескендер Емірвалієв, Талят Юнусов і Ескендер Кантеміров, підкоряючись "вимогам, які передавало керівництво Меджлісу, грубо порушували громадський порядок, супроводжуючи свої дії насильством".

Наступне засідання у "справі 26 лютого" призначили на 11 січня 2018 року.

У 2015 році на півострові почали судити групу кримськотатарських активістів за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля стін будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Їх звинувачують в участі у масових заворушеннях.

Пізніше суд розділив "справу 26 лютого" на дві: окремо - по одному з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтему Чийгозу, і окремо по іншим фігурантам процесу - Алі Асанову, Мустафі Дегерменджі, Ескендеру Кантемірову, Таляту Юнусову, Ескендеру Емірвалієву, Арсену Юнусову й Ескендеру Небієву.

Як відомо, 25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Звідти вони вирушили в Україну.

Теми: Кримкримські татари
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