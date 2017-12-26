США заявляють, що узгодили скорочення бюджету ООН на $285 мільйонів

Уряд США стверджує, що він узгодив значне скорочення бюджету Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє AP.

У заяві Місії США при ООН йдеться про скорочення бюджету ООН на 285 мільйонів доларів на 2018-2019 рр.

"Неефективність та перевитрата організації добре відомі, і вона не дозволить використати щедрість американського народу", - наголосила представник США при ООН Ніккі Гейлі.

Сполучені Штати є фінансовим джерелом ООН номер один, надаючи 22 відсотка основного бюджету.

Як повідомлялося, раніше Вашингтон заявив про можливе скорочення бюджету ООН на 2018-2019 рр. на $250 млн.

Як відомо, президент США Дональд Трамп неодноразово критикував загальну ефективність ООН, наголосивши, що організація мало що робить для вирішення глобальних проблем.