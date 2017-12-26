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США заявляют, что согласовали сокращение бюджета ООН на $285 миллионов

Вторник, 26 декабря 2017, 00:07
США заявляют, что согласовали сокращение бюджета ООН на $285 миллионов

Правительство США утверждает, что оно согласовало значительное сокращение бюджета Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает AP.

В заявлении Миссии США при ООН говорится о сокращении бюджета ООН на 285 миллионов долларов на 2018-2019 гг.

"Неэффективность и перерасход организации хорошо известны, и она не позволит использовать щедрость американского народа", - подчеркнула представитель США при ООН Никки Хейли.

Соединенные Штаты являются финансовым источником ООН номер один, предоставляя 22 процента основного бюджета.

Как сообщалось, ранее Вашингтон заявил о возможном сокращении бюджета ООН на 2018-2019 гг. на $ 250 млн.

Как известно, президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал общую эффективность ООН, подчеркнув, что организация мало что делает для решения глобальных проблем.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООНСША
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