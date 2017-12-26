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У Чорнобильській зоні затримали двох "сталкерів"

Вівторок, 26 грудня 2017, 01:59

На території зони відчуження ЧАЕС 25 грудня затримали 2 осіб.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції. 

"Вночі поблизу відселеного села Залісся працівники відділу поліції зони ЧАЕС виявили двох юнаків. 17-річний житель столиці разом із 18-річним товаришем із Київської області поза контрольно-перепускних пунктів незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму", - йдеться у заяві.

За порушення вимог радіаційної безпеки поліцейські склали адміністративний протокол за ст.46-1 КУпАП.

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як відомо, на території зони відчуження ЧАЕС 17 листопада затримали двох осіб - громадян України та РФ.

Теми: Чорнобиль
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