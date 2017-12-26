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Діаспора привітала рішення США про продаж Україні летальної зброї

Вівторок, 26 грудня 2017, 03:38
Діаспора привітала рішення США про продаж Україні летальної зброї

Надання США дозволу на продаж Україні оборонної летальної зброї дозволить підвищити стабільність у Європі.

Про це заявив президент Світового конгресу українців (СКУ) Євген Чолій, передає Укрінформ.

"Світовий конгрес українців схвалює позицію США та конкретні кроки Вашингтона, направлені на допомогу Україні в захисті територіальної цілісності і тим самим забезпечення миру та стабільності в Європі", – наголосив Чолій.

"Ми вітаємо чітке розуміння Сполученими Штатами російської гібридної війни та схвалення адміністрацією президента США продажу летальної оборонної зброї Україні, аби допомогти їй у протистоянні тривалій та підступній агресії РФ", – додав він.

Як відомо, раніше у Держдепі США заявили, що нададуть Україні "посилені оборонні можливості".

Зброя буде надана для боротьби з підтримуваними Росією сепаратистами в східній частині країни.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу протитанкових ракет Україні.

Як зазначає американський телеканал ABC News з посиланням на співрозмовника в Держдепі, загальна вартість оборонного пакету складе 47 млн ​​доларів. Він буде включати 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.

Раніше повідомлялось, що Державний департамент схвалив комерційну ліцензію, що дозволяє експорт снайперських систем Model M107A1, боєприпасів і пов'язаних з ними комплектуючих і аксесуарів в Україні на суму 41,5 млн. дол. США.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков встиг пригрозити кровопролиттям на Донбасі у разі поставки летальної зброї з США до України.

"Українська правда" в Threads

Теми: діаспораУкраїнаСШАзброя
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