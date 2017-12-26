ДСНС попереджає про лавинну небезпеку у Карпатах

26 грудня у зв’язку з відлигою у Карпатах утримується значна (3 рівень) сніголавинна небезпека.

Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Крім того, 26-27 грудня очікується підйом рівнів води на річках України.

Зокрема, на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,3 – 1 м; на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) на 0,2 - 0,7 м, місцями вихід води на заплаву.

Також на р. Стрв’яж у районі гідрологічного поста Луки можливий вихід води на заплаву.