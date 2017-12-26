ГСЧС предупреждает о лавинной опасности в Карпатах

26 декабря в связи с оттепелью в Карпатах ожидается значительная (3 уровень) снеголавинная опасность.

Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, 26-27 декабря ожидается подъем уровней воды на реках Украины.

В частности, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,3 – 1 м; на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2 – 0,7 м, местами выход воды на заводь.

Также на р. Стрвьяж в районе гидрологического поста Луки возможен выход воды на заводь.