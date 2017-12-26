Силовики РФ проводять обшуки в будинках кримських татар в Сімферополі

Вранці 26 грудня в Сімферополі пройшло два обшуки в будинках кримських татар по вулиці Дарвіна і Хайри Емір-Заде, 33.

Про це повідомляє "Кримська солідарність" в Facebook.

За словами очевидців, газелі заїхали в район о 6 ранку. Самі обшуки почалися о 7 годині ранку.

У будинку на вулиці Хайри Емір-Заде, 33 перебували 2 жінки з 5 маленькими дітьми.

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"У двір загнали дві білі газелі, і на вулиці стоїть ще одна газель. Обшук йде на обох поверхах будинку. Сусіди і родичі не можуть увійти у двір. Їх не пускають у двір, посилаючись на те, що йдуть слідчі заходи", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в будинку перебувала господиня будинку Місіратова Асене зі своїми дітьми і її рідний брат Булатов Алі з дружиною і дітьми. Асене працює психологом в школі.

За другою адресою, на вулиці Дарвіна, проживає свекруха Асене Місіратової. Там теж проходили слідчі дії.

За словами Асене, обшуки проходили щодо вибуху на газопроводу у Алушті.

"Дивились комп’ютер, телефон. Склали якийсь протокол", - розповіла Місіратова.

Жінка додала, що силовики "здається з ФСБ", поводилися ввічливо, були з понятими, яких Асене не знала, але нічого не вилучили.

Як відомо, 23 листопада в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Серед затриманих Бекір Дегерменджі, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінують вимагання, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу).

Після затримань кримських татар померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Їй стало погано під час затримання кримськотатарських активістів, які нібито вимагали гроші в турка.

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