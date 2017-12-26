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Силовики РФ проводят обыски в домах крымских татар в Симферополе

Вторник, 26 декабря 2017, 11:34

Утром 26 декабря в Симферополе прошло два обыска в домах крымских татар по улице Дарвина и Хайри Эмир-Заде, 33.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook. 

 

По словам очевидцев, газели заехали в район в 6 утра. Сами обыски начались в 7 часов утра.

В доме на улице Хайри Эмир-Заде, 33 находились 2 женщины с 5 маленькими детьми.  

 
Кто и на каком основании проводит обыск, неизвестно, но на одежде силовиков - нашивки ОМОНа РФ
 

"Во двор загнали две белые газели, и на улице стоит ещё одна газель. Обыск идёт на обоих этажах дома. Соседи и родственники не могут войти во двор. Их не пускают во двор, ссылаясь на то, что идут следственные мероприятия", - говорится в сообщении.

 Отмечается, что в доме находилась хозяйка дома Мисиратова Асене со своими детьми и ее родной брат Булатов Али с супругой и детьми. Асене работает психологом в школе.


По второму адресу, на улице Дарвина, проживает свекровь Асене Мисиратовой. Там тоже проходили следственные мероприятия.

По словам Асене, обыски проходили в деле по взрыву на газопровода в Алуште.

"Смотрели компьютер, телефон. Составили какой-то протокол", - рассказала Мисиратова.

Женщина добавила, что силовики "кажется с ФСБ", вели себя вежливо, были с понятыми, которых Асене не знала, но ничего не изъяли.

Как известно, 23 ноября в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов. 

Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса).

После задержаний крымских татар скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

Ей стало плохо во время задержания крымскотатарских активистов, которые якобы требовали деньги у турка.

В МИД Украины заявили, что требуют от РФ прекратить уничтожение коренного народа Крыма.

Темы: Крымкрымские татарыобыскиправа человека
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