У Києві викрили злочинну групу, яка викрадала і вбивала людей

Національна поліція спільно з СБУ та військовою прокуратурою припинили діяльність злочинної організації, яка займалася викраденням та вбивствами людей у Києві.

Про це на прес-конференції 26 грудня повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв.

"Найбільш резонансне розкриття минулого тижня... Припинено діяльність злочинної організації, яка вбивала та викрадала людей у місті Києві", - сказав він.

За словами Князєва, спецоперація пройшла 19 грудня.

"На території 6 регіонів України одночасно було проведено більше 60 обшуків та затримано 5 активних членів злочинного угрупування, організатора затримано на території сусідньої держави", - сказав Князєв.

Він додав, що зловмисники працювали "дуже зухвало" – закладали вибухівку, забивали металевими кийками, розстрілювали людей.

Зокрема, затримані підозрюються у причетності до побиття і розстрілу людини 29 березня, до замаху на бізнесмена поблизу київського ВНЗ 1 травня, убивства колишнього в.о. директора "Укрспирт" Віктора Панкова 30 травня, замаху на бізнесмена на вулиці Тургенівській 23 червня тощо.

"Злочинці арештовані. До речі, обрано безальтернативний арешт", - підсумував Князєв.

Як відомо, 30 травня близько 8:16 у Києві з автомобіля "Ауді" застрелили Віктора Панкова, який у 2014 році очолював "Укрспирт", а на момент смерті був радником чи помічником чинного директора цього держпідприємства.