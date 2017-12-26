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В Киеве разоблачили преступную группу, которая похищала и убивала людей

Вторник, 26 декабря 2017, 13:43
В Киеве разоблачили преступную группу, которая похищала и убивала людей
mvs.gov.ua

Национальная полиция совместно с СБУ и военной прокуратурой пресекли деятельность преступной организации, которая занималась похищением и убийствами людей в Киеве.

Об этом на пресс-конференции 26 декабря сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.

"Наиболее резонансное раскрытие прошлой недели ... Прекращена деятельность преступной организации, которая убивала и похищала людей в городе Киеве", - сказал он.

По словам Князева, спецоперация прошла 19 декабря.

"На территории 6 регионов Украины одновременно было проведено более 60 обысков и задержаны 5 активных членов преступной группировки, организатор задержан на территории соседнего государства", - сказал Князев.

Он добавил, что злоумышленники работали "очень дерзко" – закладывали взрывчатку, убивали металлическими дубинками, расстреливали людей.

В частности, задержанные подозреваются в причастности к избиению и расстрелу человека 29 марта, к покушению на бизнесмена возле киевского вуза 1 мая, убийству бывшего и.о. директора "Укрспирт" Виктора Панкова 30 мая, покушению на бизнесмена на улице Тургеневской 23 июня и пр.

"Преступники арестованы. Кстати, избран безальтернативный арест", - подытожил Князев.

Как известно, 30 мая около 8:16 в Киеве из автомобиля "Ауди" застрелили Виктора Панкова, который в 2014 году возглавлял "Укрспирт", а на момент смерти был советником или помощником нынешнего директора этого госпредприятия.

Темы: полициякриминалубийство
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