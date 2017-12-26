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РФ вирішила не запрошувати на вибори українських спостерігачів

Вівторок, 26 грудня 2017, 16:27

Глава ЦВК Росії Елла Памфілова заявила, що "рівень відносин між РФ і Україною не дозволяє країнам обмінюватися спостерігачами на виборах".

Про це повідомляє 26 грудня російське видання РИА "Новости".

"Ви самі розумієте, це було б лукавство, абсолютно безглуздо зараз направляти запрошення на вибори на Україні. Це нереально", – сказала Памфілова журналістам у відповідь на питання, чи направить російський ЦВК запрошення спостерігати за виборами Центрвиборчкому України.

"В цьому випадку я не хочу ні лукавити, ні висловлювати якісь нереальні можливості. Ні. Рівень відносин наших країн в даній ситуації поки не дозволяє нам обмінюватися спостерігачами", - підкреслила вона.

Говорячи про запрошення виборчкому США, вона нагадала, що в ході торішньої думської кампанії ЦВК направляла запрошення в США на ці вибори.

"Але там така структура (виборчої системи), що складно зрозуміти, хто може приїхати. Тому ми направляли на кілька адрес, але реакції не було ніякої", – зазначила Памфілова.

Як відомо, вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 року - річницю анексії Криму Росією.

26 грудня збори ініціативної групи виборців прийняли рішення про підтримку самовисування президента РФ Володимира Путіна.

25 грудня Центрвиборчком РФ відмовився реєструвати кандидатуру опозиціонера Олексія Навального на вибори президента Росії.

Як відомо, президент РФ Володимир Путін оголосив про участь у виборах президента вчетверте 6 грудня

Про намір брати участь у виборах оголосили також співзасновник партії "Яблуко" Григорій Явлінський, журналістка Ксенія Собчак, дві телеведучі – Анфіса Чехова та Катя Гордон, порнозірка Олена Бєркова.

З 2014 року Росія здійснює військову агресію стосовно України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіявибори
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