Біометричний контроль для росіян: в ДПС розповіли, як пускатимуть кримчан

Перевірка біометричних даних, що запроваджується на кордоні з 1 січня, не стосуватиметься громадян України, які проживають у Криму.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Олег Слободян, передають Крим.Реалії.

"По ту сторону адмінкордону перебувають наші громадяни, вони не є суб'єктами дії цього рішення. На півострові можуть перебувати іноземці, які з контрольованою частини України при наявності всіх підстав попрямували до Криму. Тому тут також встановлюватимуться пристрої для біометричного контролю, але на другій лінії контролю. На першій лінії в обов'язковому порядку перевірка біометричних даних не здійснюватиметься", – зазначив він.

Спікер Держприкордонслужби також нагадав, що паспорти російського зразка з реєстрацією в Криму не є дійсними.

"Це не документ, брати його до уваги ми не будемо. Якщо це людина, наприклад, із Москви, яка незаконно потрапила до Криму й намагатиметься потрапити на материкову Україну, то вона порушила законодавство України, так як проїхала через закриті пункти пропуску. Такому громадянину ми можемо заборонити в'їзд, він не буде пропущений через адмінкордон", – доповнив Слободян.

Як відомо, 1 вересня Петро Порошенка заявив, що 1 січня 2018 року в Україні має запрацювати система фіксації біометричних даних на пунктах пропуску через державний кордон – і громадяни країн, які становлять ризики для України, мають перетинати кордон за біометричними паспортами або ж у них братимуть біометричні дані на кордоні.

Того ж дня Порошенко підписав рішення РНБО про посилення контролю за в’їздом та виїздом з України.

З 1 січня 2018 року уряд має запустити систему біометричної верифікації та ідентифікації осіб на кордоні та забезпечити ресурси для фіксації біометричних даних.