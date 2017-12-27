У Росії кажуть, що не допустять "перекриття кордону" з Донбасом

Росія не допустить роботи миротворців ООН на всій території Донбасу, захопленій бойовиками, включаючи свій кордон.



Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін в інтерв'ю виданню "Коммерсант".



На запитання, чи можна очікувати, що "блакитні каски" з'являться на сході України в 2018 році, він відповів: "Сподіваюся, що наступного року нам вдасться зробити кроки в цьому напрямку, але цей рух не повинен відбуватися за рахунок політичних інтересів Донецька і Луганська".



"Із запропонованої нами резолюції видно, що головним завданням миротворців має стати забезпечення безпеки спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Ми бачимо штучні спроби змінити цю концепцію в сторону впровадження якоїсь зовнішньої адміністрації на південному сході з перекриттям кордону між Донбасом і Росією", – сказав Карасін.



"Про це не може бути й мови. Росія ніколи цього не допустить. Ми виступаємо за те, щоб миротворці ООН охороняли спостерігачів ОБСЄ, у цьому власне суть нашої пропозиції. Навколо цієї резолюції має бути велика дипломатична і політична робота", – заявив він.



На зауваження, що в мінських угодах сказано, що врешті-решт кордон усе одно має перейти під контроль Києва, Карасін заявив: "Це кінцевий пункт мінських угод. А до цього потрібно домогтися імплементації закону про спеціальний статус (ОРДЛО – ред.), закону про вибори, закону про амністію ".



"Але про це забули, про це взагалі ніхто не говорить. Політична підгрупа контактної групи в Мінську фактично стоїть на місці. Її голова П'єр Морель – досвідчений дипломат – намагається зрушити процес із місця, але не виходить", – сказав російський чиновник.



На його думку, Київ "хоче "чарівних" рішень, покладаючись передусім на можливість вирішити свої проблеми чужими руками".



"Порошенко, мабуть, вважає, що якщо якомога частіше називати Росію "країною-агресором", то всі проблеми Донбасу якось самі вирішаться. Подібні міркування безглузді", – сказав Карасін.



А з приводу резолюції щодо прав людини в Криму він заявив: "Україні потрібно розбиратися не з Кримом, а з ситуацією на південному сході країни. Для нас кримське питання закрито, ми його вирішили для себе назавжди".