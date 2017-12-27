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В России говорят, что не допустят "перекрытия границы" с Донбассом

Среда, 27 декабря 2017, 08:57
В России говорят, что не допустят перекрытия границы с Донбассом
Дмитрий Духанин, "Коммерсантъ"

Россия не допустит работы миротворцев ООН на всей территории Донбасса, захваченной боевиками, включая свою границу.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью изданию "Коммерсант".

На вопрос, можно ли ожидать, что "голубые каски" появятся на востоке Украины в 2018 году, он ответил: "Надеюсь, что в следующем году нам удастся сделать шаги в этом направлении, но это движение не должно происходить за счет политических интересов Донецка и Луганска".

"Из предложенной нами резолюции видно, что главной задачей миротворцев должно стать обеспечение безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы видим искусственные попытки изменить эту концепцию в сторону внедрения некоей внешней администрации на юго-востоке с перекрытием границы между Донбассом и Россией", – сказал Карасин.

"Об этом не может быть и речи. Россия никогда этого не допустит. Мы выступаем за то, чтобы миротворцы ООН охраняли наблюдателей ОБСЕ, в этом собственно суть нашего предложения. Вокруг этой резолюции предстоит большая дипломатическая и политическая работа", – заявил он.

На замечание, что в минских соглашениях сказано, что в конце концов граница все равно должна перейти под контроль Киева, Карасин заявил: "Это конечный пункт минских соглашений. А до этого нужно добиться имплементации закона о специальном статусе (ОРДЛО – ред.), закона о выборах, закона об амнистии".

"Но об этом забыли, об этом вообще никто не говорит. Политическая подгруппа контактной группы в Минске фактически стоит на месте. Ее председатель Пьер Морель – опытнейший дипломат – пытается сдвинуть процесс с места, но не получается", – сказал российский чиновник.

По его мнению, Киев "хочет "волшебных" решений, полагаясь прежде всего на возможность решить свои проблемы чужими руками".

"Порошенко, видимо, полагает, что если как можно чаще называть Россию "страной-агрессором", то все проблемы Донбасса как-то сами решатся. Подобные рассуждения бессмысленны", – сказал Карасин.

А по поводу резолюции относительно прав человека в Крыму он заявил: "Украине нужно разбираться не с Крымом, а с ситуацией на юго-востоке страны. Для нас крымский вопрос закрыт, мы его решили для себя навсегда".

Алена Рощенко, УП
Темы: миротворцыДонбассРосcияКрым
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