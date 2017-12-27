Суд відмовив Саакашвілі у відкритті справи проти Мін'юсту та прокуратури

Окружний адмінсуд Києва відмовив у відкритті провадження в адміністративній справі за позовом лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі до Міністерства юстиції та київської прокуратури щодо його екстрадиції.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що Саакашвілі просив визнати протиправними дії Мін'юсту щодо прийняття до розгляду "Клопотання про розшук, взяття під варту і видачі Саакашвілі Міхеїла Ніколозовича" Головної прокуратури Міністерства юстиції Грузії, а також просив визнати протиправною екстрадиційну перевірку щодо Саакашвілі на підставі відповідного клопотання.

Крім того повідомляється, що до окружного адмінсуду Києва надійшов позов від Саакашвілі до Державної міграційної служби України.

"Позивач просить суд визнати протиправною та не законною бездіяльність ДМС щодо розгляду скарги та повідомлення про відмову в оформленні документів для вирішення питання про визнання Міхеіла Саакашвілі біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту, у строки визначені законодавством", - йдеться у заяві.

Також Саакашвілі попросив суд зобов’язати Державну міграційну службу розглянути відповідні скаргу та повідомлення.

Наразі судом розглядається питання про відкриття провадження у справі.

Раніше повідомлялося, що 30 листопада Державна міграційна служба України продовжила термін законного перебування в Україні екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі ще на 3 місяці.

Як відомо, у липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства третього президента Грузії.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

Юристи Саакашвілі готують клопотання в Міністерство юстиції, в якому наведуть аргументи, чому його не можна екстрадувати на батьківщину.

Сам політик упевнений, що генпрокурор Юрій Луценко готує документи з метою його екстрадиції.