Поблизу Горлівки почався обмін ув’язненими

Неподалік від Горлівки, біля контрольного пункту пропуску в’їзду-виїзду "Майорське", почався обмін заручниками бойовиків та тими, кого затримала на Донбасі українська влада.

Кореспондентка "Громадського" передає: "Ми бачимо 7 автобусів, в яких знаходяться люди, яких передає Україна... Дуже напружена ситуація, усі дуже переживають, щоб обмін відбувся".

Станом на 13:44 журналістка повідомила, що список на обмін тільки-но погодили.

Повідомляється, що троє осіб відмовилися від обміну й хочуть залишитися на українському боці.

Сепаратистські ресурси "Донецкое агентство новостей" і "Луганский информационный центр" також повідомляють, що біля КПВВ "Мойорськ" почався найбільший за всю історію конфлікту обмін полоненими.



Станом на 13:39 за Києвом "українські полонені, які підлягають обміну, спрямовано вглиб сірої зони для проведення процедури", йдеться в повідомленні.



"Омбудсмен ДНР" Дарина Морозова вирушила на крайній блокпост "ДНР" для зустрічі полонених. Озброєні люди контролюють безпеку.

Представники "ЛНР" повідомляють, що передають Києву 16 осіб, а отримають від української сторони 75 осіб.

А кореспондент телеканалу"112 Україна" повідомляє, що т.зв. "ЛНР" віддає Україні 16 осіб в обмін на 99 осіб.

Т.зв. "омбудсмен ЛНР" Ольга Кобцева пояснила: "Ми віддаємо 16, нам віддають 75. Чому різниться з цифрою 99? Тому що на момент досягнення домовленості частина людей вже звільнилися, а частина людей відмовилися від повернення на територію ЛНР".

Даний етап передбачав обмін 306 на 74, але 43 людини вже відбули покарання за вироками українських судів і не приїхали на обмін. Відтак, Україна видасть бойовикам зараз 263 людини.

Станом на 14:05 на українську територію повернулися 3 автобуси з 16 українцями, які перебували у полоні "ЛНР", триває обмін із представниками "ДНР", повідомляє "Громадське".

43 людини, які мали бути серед 306 утримуваних з української сторони, відбули покарання і були звільнені з-під варти, тому не приїхали на обмін, повідомила українська омбудсмен Валерія Лутковська.

За її даними, близько 10-15 осіб відмовилися повертатися на підконтрольні бойовикам території вже на місці обміну.

Лутковська зазначила, що кожного з них будуть запитувати у присутності представників "Червоного Хреста", чи хоче він (вона) повертатися на непідконтрольні Україні території.

Процес обміну проходить на контрольованій Україною території під гарантіями ОБСЄ і "Червоного хреста".