Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поблизу Горлівки почався обмін ув’язненими

Середа, 27 грудня 2017, 12:55
Поблизу Горлівки почався обмін ув’язненими
Fb Iryna Gerashchenko

Неподалік від Горлівки, біля контрольного пункту пропуску в’їзду-виїзду "Майорське",  почався обмін заручниками бойовиків та тими, кого затримала на Донбасі українська влада.

Кореспондентка "Громадського" передає: "Ми бачимо 7 автобусів, в яких знаходяться люди, яких передає Україна... Дуже напружена ситуація, усі дуже переживають, щоб обмін відбувся".

Станом на 13:44 журналістка повідомила, що список на обмін тільки-но погодили.

Повідомляється, що троє осіб відмовилися від обміну й хочуть залишитися на українському боці.

Сепаратистські ресурси "Донецкое агентство новостей" і "Луганский информационный центр" також повідомляють, що біля КПВВ "Мойорськ" почався найбільший за всю історію конфлікту обмін полоненими.

Станом на 13:39 за Києвом "українські полонені, які підлягають обміну, спрямовано вглиб сірої зони для проведення процедури", йдеться в повідомленні.

"Омбудсмен ДНР" Дарина Морозова вирушила на крайній блокпост "ДНР" для зустрічі полонених. Озброєні люди контролюють безпеку.

Представники "ЛНР" повідомляють, що передають Києву 16 осіб, а отримають від української сторони 75 осіб.

А кореспондент телеканалу"112 Україна" повідомляє, що т.зв. "ЛНР" віддає Україні 16 осіб в обмін на 99 осіб.

Т.зв. мбудсмен ЛНР" Ольга Кобцева пояснила: "Ми віддаємо 16, нам віддають 75. Чому різниться з цифрою 99? Тому що на момент досягнення домовленості частина людей вже звільнилися, а частина людей відмовилися від повернення на територію ЛНР".

Даний етап передбачав обмін 306 на 74, але 43 людини вже відбули покарання за вироками українських судів і не приїхали на обмін. Відтак, Україна видасть бойовикам зараз 263 людини.

Станом на 14:05 на українську територію повернулися 3 автобуси з 16 українцями, які перебували у полоні "ЛНР", триває обмін із представниками "ДНР", повідомляє "Громадське".

43 людини, які мали бути серед 306 утримуваних з української сторони, відбули покарання і були звільнені з-під варти, тому не приїхали на обмін, повідомила українська омбудсмен Валерія Лутковська.

За її даними, близько 10-15 осіб відмовилися повертатися на підконтрольні бойовикам території вже на місці обміну.

Лутковська зазначила, що кожного з них будуть запитувати у присутності представників "Червоного Хреста", чи хоче він (вона) повертатися на непідконтрольні Україні території. 

Процес обміну проходить на контрольованій Україною території під гарантіями ОБСЄ і "Червоного хреста".

"Українська правда" у Threads

Теми: полоненізаручникиДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
полонені
РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"
У Зеленського пояснили повернення захисників "Азовсталі": За результатами переговорів
Зеленський забрав в Україну з Туреччини захисників "Азовсталі"
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: