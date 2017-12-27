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Неподалеку от Горловки начался обмен заключенными

Среда, 27 декабря 2017, 12:55
Неподалеку от Горловки начался обмен заключенными
Fb Iryna Gerashchenko

Неподалеку от Горловки, возле контрольного пункта пропуска въезда-выезда "Майорское", начался обмен заложниками боевиков и теми, кого задержала на Донбассе украинские власти.

Корреспондент "Громадського" передает: "Мы видим 7 автобусов, в которых находятся люди, которых передает Украина... Очень напряженная ситуация, все очень переживают, чтобы обмен состоялся".

По состоянию на 13:44 журналистка сообщила, что список на обмен только что согласовали.

Сообщается, что три человека отказались от обмена и хотят остаться на украинской стороне.

Сепаратистские ресурсы "Донецкое агентство новостей" и "Луганский информационный центр" также сообщают, что возле КПВВ "Мойорск" начался крупнейший за всю историю конфликта обмен пленными.

По состоянию на 13:39 по Киеву "украинские пленные, подлежащие обмену, направлены вглубь серой зоны для проведения процедуры", говорится в сообщении.

"Омбудсмен ДНР" Дарья Морозова отправилась на крайний блокпост "ДНР" для встречи пленных. Вооруженные люди контролируют безопасность.

Представители "ЛНР" сообщают, что передают Киеву 16 человек, а получат от украинской стороны 75 человек.

А корреспондент телеканала "112 Украина" сообщает, что т.н. "ЛНР" отдает Украине 16 человек в обмен на 99 человек.

Т.н. "омбудсмен ЛНР" Ольга Кобцева объяснила: "Мы отдаем 16, нам отдают 75. Почему разнится с цифрой 99? Потому что на момент достижения договоренности часть людей уже освободились, а часть людей отказались от возвращения на территорию ЛНР".

Данный этап предполагает обмен 306 на 74, но 43 человека уже отбыли наказание по приговорам украинских судов и не приехали на обмен. Следовательно, Украина выдаст боевикам сейчас 263 человека.

По состоянию на 14:05 на украинскую территорию вернулись 3 автобуса с 16 украицами, которые находились в плену "ЛНР", продолжается обмен с представителями "ДНР", сообщает "Громадське".

43 человека, которые должны быть среди 306 удерживаемых с украинской стороны, отбыли наказание и были освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен, сообщила украинская омбудсмен Валерия Лутковская.

По ее данным, около 10-15 человек отказались возвращаться на подконтрольные боевикам территории уже на месте обмена.

Лутковская отметила, что каждого из них будут спрашивать в присутствии представителей "Красного Креста", хочет ли он (она) возвращаться на неподконтрольные Украине территории.

Процесс обмена проходит на контролируемой Украиной территории под гарантиями ОБСЕ и "Красного креста".

Темы: пленныезаложникиДонбасс
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