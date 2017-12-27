У Facebook пояснили блокування акаунта Кадирова

В американській компанії Facebook заявили, що акаунт глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова заблокований через його внесення до списку санкцій США.

Про це повідомляють "РИА Новости".

"Ми підтверджуємо, що акаунти належали особі або велися від особи, яка входить до переліку громадян особливих категорій і заборонених осіб США і на яку поширюється дія торгово-економічних санкцій США", - йдеться в офіційному коментарі Facebook виданню.

"У зв'язку з цим Facebook несе юридичне зобов'язання деактивувати акаунти цієї особи", - сказано у коментарі.

Раніше повідомлялося, що сторінки лідера Чечні Рамзана Кадирова в Instagram і Facebook недоступні для користувачів.

Однак його профіль Вконтакте продовжує працювати, як і телеграм-канал.

Сам Кадиров заявив: те, що сталося, пов'язано з недавніми санкціями США, які були на нього накладено.

Також він заявив, що раніше і сам "подумував про закриття" своїх акаунтів.