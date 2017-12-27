В "Укроборонпромі" прокоментували ситуацію щодо заборгованісті по зарплатні

У державному концерні "Укроборонпром" заявили, що заборгованість по заробітній платі на "Миколаївському суднобудівному заводі" утворилася через те, що завод три роки не отримував відшкодування коштів за утримання ракетного крейсеру "Україна".

Про це повідомляє прес-служба концерну.

Зазначається, що з лютого 2015 року завод за свій рахунок утримував на плаву крейсер, в результаті чого державна заборгованість склала – 61 мільйон гривень.

"Зараз цей корабель, за словами самих військових, не потрібен Міністерству оборони, він не вписується у концепцію розбудови Військово-морських сил, він вже застарів та не має потрібного озброєння", - заявили в "Укроборонпромі".

Там зазначили, що до Кабміну були відправлені ряд листів та проектів рішень з детально прописаними пропозиціями дієвого вирішення цієї проблеми, але відповіді не отримали.

Також повідомляється, що "Укроборонпром", у відповідності до Статуту, який був затверджений Кабінетом міністрів, не має право перерозподіляти кошти між підприємствами-учасниками.

Якщо забрати кошти з інших підприємств оборонної промисловості, таких як "Антонов", "ХКМБ ім. Морозова", "Завод ім. Малишева" або ДАХК "Артем" та інших – Україна залишиться без літаків, танків та іншого озброєння.

На підприємстві зазначили, під час засідання уряду, "напередодні свят, 80-тисячний колектив "Укроборонпрому" розраховував почути слова подяки".

"За 15 907 тисяч одиниць виробленого під час війни озброєння і техніки, яке посилило українське військо: бойові літаки, вертольоти, гармати, ракетне та стрілецьке озброєння, танки та іншу бронетехніку", - повідомили у концерні.

"За розроблені за 3,5 років війни новітні зразки озброєння у відповідності до більшості стандартів НАТО, за більш ніж 1 млрд грн, які були заощаджені завдяки впровадженню "Укроборонпромом", першим серед промислових об‘єднань, електронних прозорих тендерів та інше", - перерахували в "Укроборонпромі".

Там додали, що у цій ситуації потрібно не шукати "цапів-відбувайлів", а приймати рішення та якомога швидше.

"За ці воєнні роки, навколо "Укроборонпрому" та особисто мене, як Генерального директора Концерну, було досить багато складних ситуацій і з кожної з них ми виходили з гідністю", - заявив директор концерну Роман Романов.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Володимир Гройсман ініціює відставку керівника ДП "Укроборонпром" Романа Романова через заборгованість із виплати заробітної плати співробітникам.

Як відомо, державне підприємство "Миколаївський суднобудівний завод", яке входить до складу державного концерну "Укроборонпром", зупинило роботу.

Причиною зупинки в концерні називають відсутність рішення Кабінету Міністрів щодо фінансування утримання ракетного крейсера проекту 1164.

Також зараз арештовані рахунки підприємства, а заборгованість по заробітній платі становить понад 58 млн грн.

30 жовтня керівництво "Укроборонпрому" звернулося до секретаря Ради національної оборони і безпеки Олександра Турчинова з проханням сприяти у вирішенні долі стратегічного підприємства.

У грудні Міноборони відмовилося від ракетного крейсера "Україна", який "Миколаївський судобудівний завод" збудував уже на 95%.

"Миколаївський суднобудівний завод" спеціалізується на будівництві суден усіх типів з масою корпуса до 28 тис тонн, а також виконує ремонт судів. З квітня 2011 року завод включений до складу Укроборонпрому.

Зазначимо, що відносно "Укроборонпрому "та його дочірніх підприємств відкрито низку справ. У лютому стало відомо про розслідування Нацполіціі за підозрою про виведення з "Спецтехноекспорту" 91 млн грн через схему експорту обладнання через фіктивні фірми.

У 2015 році було відкрито кримінальне провадження про виплату "Спецтехноекспортом" фіктивних агентських на суму 3,59 млн доларів.

Той же "Спецтехноекспорт" поставляв індійській держкомпанії "Hindustan Aeronautics Limited" запчастини через фіктивні фірми, чиї власники підписували документи за 200 гривень.

Крім того, НАБУ розслідує маніпуляції з контрактами "Укроборонпрому" на 39 млн доларів на постачання запчастин для "Антонова" AN-32.

"Укроборонпром" було створено в грудні 2010 року, до його складу входить 134 підприємства військово-промислового комплексу.