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Суд не побачив порушень у засекречуванні декларацій військових прокурорів

Середа, 27 грудня 2017, 23:24

Окружний адмінсуд Києва не знайшов порушень законодавства під час ухвалення головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом постанови щодо закриття інформації про майновий стан посадових осіб військової прокуратури.

Про це повідомляє сайт суду.

"Суд ухвалив рішення – відмовити позивачу у задоволенні позову. Дане рішення було ухвалене зважаючи на те, що судом не встановлено порушення приписів чинного законодавства під час прийняття Анатолієм Матіосом відповідної постанови, що мала на меті закриття інформації про майновий стан посадових осіб військової прокуратури задля їхньої безпеки та безпеки їхніх родин", – йдеться у заяві.

Як повідомлялось, у липні Окружний адміністративний суд Києва почав розгляд справи за позовом Центру протидії корупції до головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Як відомо, 14 червня Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження щодо закриття доступу до декларацій співробітників військової прокуратури.

Позов подав Центр протидії корупції.

"Позивач просить визнати протиправною та скасувати постанову заступника  Генерального прокурора України – Головного військового прокурора Анатолія Матіоса в частині про застосування заходів спеціальної безпеки щодо закриття інформації про майновий стан посадових осіб військової прокуратури", - зазначає прес-служба.

14 квітня 2017 року, з сайту НАЗК зникли декларації підлеглих генпрокурора Юрія Луценка та головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Згодом, у НАЗК пояснили, що декларації низки посадовців військової прокуратури були вилучені з Реєстру е-декларацій на підставі постанови головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

"Українська правда" у Threads

Теми: деклараціїсудпрокуратураМатіос
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