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Суд не увидел нарушений в засекречивании деклараций военных прокуроров

Среда, 27 декабря 2017, 23:24

Окружной админсуд Киева не нашел нарушений законодательства при принятии главным военным прокурором Анатолием Матиосом постановления о закрытии информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры.

Об этом сообщает сайт суда.

"Суд принял решение - отказать истцу в удовлетворении иска. Это решение было принято с учетом того, что судом не установлено нарушения предписаний действующего законодательства при принятии Анатолием Матиосом соответствующего постановления, целью которого было закрытие информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры для их безопасности и безопасности их семей", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, в июле Окружной административный суд Киева начал рассмотрение дела по иску Центра противодействия коррупции к главному военному прокурору Анатолию Матиосу.

Как известно, 14 июня Окружной административный суд Киева открыл производство относительно закрытия доступа к декларациям сотрудников военной прокуратуры.

Иск подал Центр противодействия коррупции.

"Истец просит признать противоправным и отменить постановление заместителя Генерального прокурора Украины - Главного военного прокурора Анатолия Матиоса в части о применении мер специальной безопасности по закрытию информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры", - отмечает пресс-служба.

14 апреля 2017 года, с сайта НАПК исчезли декларации подчиненных генпрокурора Юрия Луценко и Анатолия Матиос.

Впоследствии, в НАПК объяснили, что декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты из Реестра е-деклараций на основании постановления Матиоса.

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Темы: декларациисудпрокуратураМатиос
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