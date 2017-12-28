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Франція продовжить допомагати Україні у звільненні заручників - посол

Четвер, 28 грудня 2017, 01:05

Франція і надалі допомагатиме Україні у звільненні заручників.

Про це заявила посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, виступаючи на летовищі в аеропорту "Бориспіль" після повернення разом зі звільненими з полону ОРДЛО українцями, передає Укрінформ.

"Я хочу від імені Франції та від імені президента Макрона вам побажати найкращого, повернутися у ваші домівки. І я хочу запевнити, що ми продовжимо працювати для того, щоб усі заручники повернулися додому. І також хочу запевнити, що ми підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність України", - наголосила Дюмон.

"Для вас, українців, це дуже важливий день. Повірте, але і для нас, і для мене це дуже особливий день", - підкреслила вона.

Як відомо, у середу відбувся обмін ув’язнених між бойовиками Донбасу та українською стороною за формулою "233 на 73".

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон привітали реалізацію домовленостей тристоронньої контактної групи щодо обміну полоненими між Україною та ОРДЛО.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасзаручникиФранція
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