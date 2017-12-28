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Франция продолжит помогать Украине в освобождении заложников - посол

Четверг, 28 декабря 2017, 01:05

Франция и в дальнейшем будет помогать Украине в освобождении заложников.

Об этом заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон, выступая на аэродроме в аэропорту "Борисполь" после возвращения вместе с освобожденными из плена ОРДЛО украинцами, передает Укринформ.

"Я хочу от имени Франции и от имени президента Макрона пожелать вам всего наилучшего, вернуться в ваши дома. И я хочу заверить, что мы продолжим работать для того, чтобы все заложники вернулись домой. И также хочу заверить, что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнула Дюмон.

"Для вас, украинцев, это очень важный день. Поверьте, но и для нас, и для меня это особенный день", - подчеркнула она.

Как известно, в среду состоялся обмен заключенных между боевиками Донбасса и украинской стороной по формуле "233 на 73".

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовали реализацию договоренностей трехсторонней контактной группы по обмену пленными между Украиной и ОРДЛО.

Темы: ДонбассзаложникиФранция
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