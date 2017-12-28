Порошенко планує "серйозну роботу" з повернення українських політв'язнів з РФ

Президент України Петро Порошенко готує стратегію із повернення з в'язниць РФ українських політв'язнів.

Про це заявила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко, виступаючи на летовищі у "Борисполі", куди прибули літаки зі звільненими заручниками, передає Укрінформ.

"Президент планує провести серйозну роботу із повернення наших хлопців, які засуджені у Росії. Для того збережені російські полонені як додаткова карта, як серйозний аргумент обміняти російських громадян на наших громадян, які знаходяться в Росії. Ця стратегія розробляється і вона буде серйозно втілена в життя", - наголосила Луценко.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб між української стороною та бойовиками ОРДЛО.

Українська сторона отримала 73 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО залишаються заручниками ще 103 особи.