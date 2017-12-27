У бойовиків після обміну лишається більше сотні заручників – СБУ

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

Його цитує у Facebook прес-служба відомства.

За його словами загалом заручниками залишаються 103 особи в Донецьку та Луганську та десятки в РФ.

"Не можна не згадати тих, хто залишається в заручниках політики Росії, країни – агресора, яка воює проти нас вже майже 4 роки: Сергій Глондар, Богдан Пантюшенко, Олександр Коріньков, Микола Карпюк, Станіслав Клих та інші захисники України вже понад три роки незаконно утримуються на території ОРДЛО та РФ", - заявив керівник СБУ.

"Ми знаємо кожного з них поіменно. І ми не зупинимось, поки не звільнимо всіх! Для нас також є пріоритетом ‒ пошук та повернення до своїх рідних 402 безвісти зниклих осіб", ‒ підкреслив Грицак.

У прес-службі відомства повідомили, що голова СБУ видав розпорядження відповідним підрозділам активізувати роботу з їх пошуку.

Він також додав що "держава зробила все можливе" для звільнення українців.

"Ви вдома! Кожен боєць мріє сказати матері, дружині, родині ‒ я вдома! Країна зробила все можливе, щоб ви могли обійняти своїх рідних перед новорічними святами. Вибачте, що так довго! Ми не закінчимо процес обміну, поки кожен з наших побратимів не повернеться до дому. Україна з вами!", ‒ сказав Грицак.

За його словами, таким чином на сьогодні вже звільнено або знайдено 3 тисячі 215 осіб.

В свою чергу представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма заявив, що процес звільнення утримуваних осіб потребував багато зусиль.

Коментар Кучми опублікувала на своїй сторінці у Facebook його речниця Дарка Оліфер.

"Безперечно, це радісна подія, на яку очікували сотні родин. Велика кількість людей доклалася до того, аби звільнення відбулося якнайшвидше та з дотриманням усіх норм чинного законодавства, - хочу щиро подякувати усім, хто долучився до цієї надскладної роботи", - процитувала екс-президента Оліфер.

"Перемовини й консультації з цього питання тривали, практично, з початку війни, але змісту та результатів набрали в рамках Мінського процесу. Важко пояснити, наскільки складним та виснажливим був цей процес, скільки зусиль було витрачено задля того, аби люди повернулися до своїх рідних та близьких", - додав він.

За його словами, незважаючи на складність, всі зусилля були витрачені недарма і "це надихає до того, аби продовжити роботу".

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб.

Українська сторона отримала 74 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу.