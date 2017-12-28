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Грицак: Звільнених полонених перевірять на "зв'язок з РФ"

Четвер, 28 грудня 2017, 20:58
Грицак: Звільнених полонених перевірять на зв'язок з РФ

Звільнені з ОРДЛО українські заручники можуть надати дані про інших незаконно утримуваних бойовиками українців і тих, хто числиться зниклими без вести.

Про це заявив глава СБУ Василь Грицак, передає "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на питання про те, коли може бути наступний етап обміну, він сказав: "Я сподіваюся, відбудеться в найкоротші терміни".

За його словами, СБУ опитає звільнених на предмет отримання інформації щодо місцезнаходження інших заручників і тих, хто числиться зниклими безвісти.

"Зараз ми обов'язково попрацюємо з тими хлопцями, які повернулися додому, проведемо детальне опитування: де, з ким, в яких місцях вони, можливо, мали контакти з тих людей, хто вважається зараз в полоні або зниклими без вести, а таких, за нашими даними, 402 людини. Можливо, долю деяких з них нам і вдасться з'ясувати", - сказав Грицак.

Глава СБУ висловив надію на те, що звільнені заручники зможуть "згадати максимально інформацію про те, де, з якою кількістю людей вони перетиналися в катівнях "ЛНР/ДНР".

Відповідаючи на питання про те, чи буде СБУ перевіряти звільнених українських заручників на предмет їх можливої ​​вербування Росією, Грицак сказав: "Так, звичайно, ми будемо їх опитувати щодо обставин їх перебування в полоні. Є таке поняття, як контррозвідувальний опитування, і ми обов'язково його проведемо".

Разом з тим він підкреслив: "Є випадки, наприклад, коли наш боєць, будучи пораненим, без свідомості потрапив в полон, тут не виникає жодних питань".

Він пояснив, що контррозвідувальне опитування проводиться, коли обставини потрапляння в полон не до кінця з'ясовані.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб між українською стороною та бойовиками ОРДЛО.

Українська сторона отримала 73 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО залишаються заручниками ще 103 особи.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГрицакАТОполонені
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