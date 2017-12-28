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Грицак: Освобожденных пленных проверят на "связь с РФ"

Четверг, 28 декабря 2017, 20:58
Грицак: Освобожденных пленных проверят на связь с РФ

Освобожденные из ОРДЛО украинские заложники могут предоставить данные о других незаконно удерживаемых боевиками украинцев и тех, кто числится пропавшими без вести.

Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, передает "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос о том, когда может быть следующий этап обмена, он сказал: "Я надеюсь, произойдет в кратчайшие сроки".

По его словам, СБУ опросит освобожденных на предмет получения информации относительно местонахождения других заложников и тех, кто числится без вести пропавшими.

"Сейчас мы обязательно поработаем с теми ребятами, которые вернулись домой, проведем детальный опрос: где, с кем, в каких местах они, возможно, имели контакты из тех людей, кто считается сейчас в плену или пропавшими без вести, а таковых, по нашим данным, 402 человека. Возможно, судьбу некоторых из них нам и удастся выяснить", - сказал Грицак.

Глава СБУ выразил надежду на то, что освобожденные заложники смогут "вспомнить максимально информацию о том, где, с каким количеством людей они пересекались в застенках "ЛНР/ДНР".

Отвечая на вопрос о том, будет ли СБУ проверять освобожденных украинских заложников на предмет их возможной вербовки Россией, Грицак сказал: "Да, конечно, мы будем их опрашивать относительно обстоятельств их пребывания в плену. Есть такое понятие, как контрразведывательный опрос, и мы обязательно его проведем".

Вместе с тем он подчеркнул: "Есть случаи, к примеру, когда наш боец, будучи раненым, без сознания попал в плен, тут не возникает никаких вопросов".

Он пояснил, что контрразведывательный опрос проводится, когда обстоятельства попадания в плен не до конца выяснены.

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Темы: ГрицакАТОпленные
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