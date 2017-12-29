Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лутковська сподівається на другий етап звільнення полонених незабаром

П'ятниця, 29 грудня 2017, 02:48

Другий етап звільнення заручників з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) може відбутися найближчим часом і буде простішим у порівнянні з попереднім.

Про це розповіла Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська в інтерв'ю телеканалу "112 Україна", передає Інтерфакс-Україна.

"Формулу (наступного етапу звільнення заручників) ніхто сьогодні не знає і, думаю, ніхто не скаже. Це питання переговорів. А що стосується того, що це може відбутися найближчим часом, - це дійсно правда, тому що під час підготовки до цього обміну ми напрацювали велику кількість процедур і велику кількість певних моментів, які нам полегшать життя в майбутньому", - сказала Лутковська.

Так, за її словами, виникала велика недовіра до документів, які представляла Україну, наприклад, про звільнення людини з-під варти або про те, що вона уже відбула покарання.

"Ми напрацювали механізм, яким чином завіряються ці документи і коли сторони вже не мають ніяких питань до цих документів ... Ми напрацювали механізм верифікації, яким чином це робити", - пояснила Лутковська.

На її думку, другий етап "піде набагато простіше і з великим шансом на швидкий успіх".

Відповідаючи на питання про те, ким є люди, яких Україна передала бойовикам, омбудсмен сказала: "Це досить різні люди, кримінальні справи яких знаходилися на стадії досудового розгляду або судового розгляду, або на стадії, коли вже винесено вирок".

У той же час вона пояснила, що українська сторона категорично відмовилася привезти на лінію розмежування тих осіб, які відбули призначений судом термін покарання або були звільнені судом в зв'язку з винесенням виправдувальних вироків і є "абсолютно вільними людьми" - ця категорія осіб "відразу ж відпала ".

Відпала також категорія осіб, у яких або взагалі немає запобіжного заходу або запобіжний захід не пов'язаний з утриманням під вартою.

"Крім того, якщо люди відмовлялися від того, щоб бути суб'єктом обміну - вони навіть не приїжджали на лінію розмежування", - додала вона.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб між українською стороною та бойовиками ОРДЛО.

Українська сторона отримала 73 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО залишаються заручниками ще 103 особи.

Теми: полонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
полонені
Невидимі для Женевських конвенцій. Чому цивільних полонених так важко повернути додому
Викраденого на Київщині журналіста Хилюка тримають у Росії, можливо – в одній колонії з Навальним
"Вони не вважають тебе за людину". Історії жінок, які пережили російський полон
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: