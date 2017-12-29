Лутковська сподівається на другий етап звільнення полонених незабаром

Другий етап звільнення заручників з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) може відбутися найближчим часом і буде простішим у порівнянні з попереднім.

Про це розповіла Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська в інтерв'ю телеканалу "112 Україна", передає Інтерфакс-Україна.

"Формулу (наступного етапу звільнення заручників) ніхто сьогодні не знає і, думаю, ніхто не скаже. Це питання переговорів. А що стосується того, що це може відбутися найближчим часом, - це дійсно правда, тому що під час підготовки до цього обміну ми напрацювали велику кількість процедур і велику кількість певних моментів, які нам полегшать життя в майбутньому", - сказала Лутковська.

Так, за її словами, виникала велика недовіра до документів, які представляла Україну, наприклад, про звільнення людини з-під варти або про те, що вона уже відбула покарання.

"Ми напрацювали механізм, яким чином завіряються ці документи і коли сторони вже не мають ніяких питань до цих документів ... Ми напрацювали механізм верифікації, яким чином це робити", - пояснила Лутковська.

На її думку, другий етап "піде набагато простіше і з великим шансом на швидкий успіх".

Відповідаючи на питання про те, ким є люди, яких Україна передала бойовикам, омбудсмен сказала: "Це досить різні люди, кримінальні справи яких знаходилися на стадії досудового розгляду або судового розгляду, або на стадії, коли вже винесено вирок".

У той же час вона пояснила, що українська сторона категорично відмовилася привезти на лінію розмежування тих осіб, які відбули призначений судом термін покарання або були звільнені судом в зв'язку з винесенням виправдувальних вироків і є "абсолютно вільними людьми" - ця категорія осіб "відразу ж відпала ".

Відпала також категорія осіб, у яких або взагалі немає запобіжного заходу або запобіжний захід не пов'язаний з утриманням під вартою.

"Крім того, якщо люди відмовлялися від того, щоб бути суб'єктом обміну - вони навіть не приїжджали на лінію розмежування", - додала вона.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб між українською стороною та бойовиками ОРДЛО.

Українська сторона отримала 73 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО залишаються заручниками ще 103 особи.