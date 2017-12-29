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Лутковская надеется на второй этап освобождения пленных в скором времени

Пятница, 29 декабря 2017, 02:48

Второй этап освобождения заложников из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) может произойти в ближайшее время и будет более простым по сравнению с предыдущим.

Об этом рассказала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в интервью телеканалу "112 Украина", передает Интерфакс-Украина.

"Формулу (следующего этапа освобождения заложников) никто сегодня не знает и, думаю, никто не скажет. Это вопрос переговоров. А что касается того, что это может произойти в ближайшее время, – это действительно правда, потому что во время подготовки к этому обмену мы наработали большое количество процедур и большое количество определенных моментов, которые нам облегчат жизнь в будущем", - сказала Лутковская.

Так, по ее словам, возникало большое недоверие к документам, которые представляла Украина, например, об освобождении человека из-под стражи или о том, что он уже отбыл наказание.

"Мы наработали механизм, каким образом заверяются эти документы и когда стороны уже не имеют никаких вопросов к этим документам… Мы наработали механизм верификации, каким образом это делать", - пояснила Лутковская.

По ее мнению, второй этап "пойдет намного проще и с большим шансом на быстрый успех".

Отвечая на вопрос о том, кем являются люди, которых Украина передала боевикам, омбудсмен сказала: "Это довольно разные люди, уголовные дела которых находились на стадии досудебного рассмотрения или судебного рассмотрения, или на стадии, когда уже вынесен приговор".

В то же время она пояснила, что украинская сторона категорически отказалась привезти на линию разграничения тех лиц, которые отбыли назначенный судом срок наказания или были освобождены судом в связи с вынесением оправдательных приговоров и являются "абсолютно свободными людьми" - эта категория лиц "сразу же отпала".

Отпала также категория лиц, у которых либо вообще нет меры пресечения либо мера пресечения не связана с содержанием под стражей.

"Кроме того, если люди отказывались от того, чтобы быть субъектом обмена – они даже не приезжали на линию разграничения", - добавила она.

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц между украинской стороной и боевиками ОРДЛО.

Украинская сторона получила 73 заложника, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО остаются заложниками еще 103 человека.

Темы: пленные
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