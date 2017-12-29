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Мінінформ оприлюднить доповнення до списку заборонених сайтів

П'ятниця, 29 грудня 2017, 08:12

Міністерство інформаційної політики має намір опублікувати додаток до списку сайтів, які необхідно закрити в зв'язку з їх загрозою для інформаційної безпеки України на початку 2018 року.

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит агентства "Українські новини".

Мінінформполітики зазначає, що доповненню до переліку раніше заборонених сайтів на даний момент присвоєно гриф "для службового користування".

"На початку наступного року для розгляду та обговорення експертною радою при міністерстві гриф обмеження доступу буде знято", – йдеться у відповіді.

Відзначається, що після цього з оновленим переліком сайтів можна буде ознайомитися на сайті міністерства.

Як відомо, 16 травня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про введення заборони провайдерам надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru, "Вконтакте", "Однокласники", а також сервісів Yandex.

19 червня Мінінформполітикі опублікувало список 20 сайтів, які несуть загрозу інформаційній безпеці України.

Зокрема, до переліку увійшли ресурси: rusvesna.su, rusnext.ru, news-front.info, novorosinform.org, nahnews.org, antifashist.com, antimaydan.info, lug-info.com, novorossia.today, comitet. su, novoross.info, freedom.kiev.ua, politnavigator.net, odnarodyna.org, zasssr.info, ruspravda.info, on-line.lg.ua, ruscrimea.ru, c-pravda.ru, 1tvcrimea.ru.

"Українська правда" у Threads

Теми: Мінстець
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