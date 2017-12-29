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СБУ заявляє про затримання бойовика "ЛНР", який катував заручників

П'ятниця, 29 грудня 2017, 13:50

Співробітники Служби безпеки спільно з Головною військовою прокуратурою затримали у Міловому на Луганщині бойовика терористичної організації "ЛНР".

Про це інформує у п'ятницю прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що уродженець Луганської області тривалий час входив до незаконних збройних формувань терористів "Рим" та "1-а козача сотня ім. С. Синельникова", де був особистим помічником ватажків угруповання.

Під час досудового слідства співробітники СБ України задокументували, що бойовик брав участь у катуванні українських військових, взятих терористами у заручники. Він також за вказівкою російських кураторів конвоював бранців на територію РФ.

Оперативники спецслужби з’ясували, що бойовик вирішив залишити незаконне угруповання та виїхати на територію підконтрольну українській владі.

Він навіть зареєструвався як вимушений переселенець для отримання соціальних виплат від України. Правоохоронці затримали зловмисника під час зняття з банкомата нарахованої суми.

Як повідомляє прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган, громадянину Ж. вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) та ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни) КК України.

 

Наразі слідчий суддя Печерського районного суду Києва розглядає клопотання про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Довідково: за вчинення інкримінованих громадянину Ж. злочинів Кримінальним кодексом України передбачене максимальне покарання у виді позбавлення волі строком 15 років з конфіскацію майна.

Теми: тероризмСБУОРДЛОзаручники
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