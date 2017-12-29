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СБУ заявляет о задержании боевика "ЛНР", который пытал заложников

Пятница, 29 декабря 2017, 13:50

Сотрудники Службы безопасности совместно с Главной военной прокуратурой задержали в Меловом на Луганщине боевика террористической организации "ЛНР".

Об этом сообщает в пятницу пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что уроженец Луганской области долгое время входил в незаконные вооруженные формирования террористов "Рим" и "первая казачья сотня им. С. Синельникова", где был личным помощником главарей группировки.

Во время досудебного следствия сотрудники СБ Украины задокументировали, что боевик участвовал в пытках украинских военных, взятых террористами в заложники. Он также по указанию российских кураторов конвоировал пленных на территорию РФ.

Оперативники спецслужбы выяснили, что боевик решил покинуть незаконную группировку и выехать на территорию подконтрольную украинской власти.
Он даже зарегистрировался как вынужденный переселенец для получения социальных выплат от Украины. Правоохранители задержали злоумышленника во время снятия с банкомата начисленной суммы.

Как сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, гражданину Ж. вручено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) УК Украины.

 

Сейчас следственный судья Печерского районного суда Киева рассматривает ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Она отмечает, что за совершение инкриминируемых гражданину Ж. преступлений Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет с конфискацией имущества.

Темы: терроризмСБУОРДЛОзаложники
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