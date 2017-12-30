Голова Пентагону: Військова роль США в Україні не буде змінюватись

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що надання Україні летальної зброї не матиме значний вплив, доки ніхто не захоче вдертися в Україну.

Про це він сказав у п'ятницю, 29 грудня, в ході спілкування з представниками преси, передає "Голос Америки".

"Доки ніхто не захоче вдертися в Україну, сподіваюсь, що вплив цієї зброї не буде значним. Це оборонна зброя", - наголосив Меттіс.

As for impact of lethal weapons to #Ukraine, "As long as no one wants to invade Ukraine, hopefully it won't have any big impact. They're defensive weapons" — Jeff Seldin (@jseldin) December 29, 2017

Голова Пентагону також підкреслив, що військова допомога США Україні не буде змінюватись.

"Я не думаю, що військова роль США в Україні буде змінюватись. Зараз там перебувають наші військові тренери, які допомагають підготувати армію України у відповідності до стандартів НАТО, і причина цього у тому, що ми хочемо переконатись, що збройні сили України служать інтересам народу України", - додав він.

Як відомо, раніше у Держдепі США заявили, що нададуть Україні "посилені оборонні можливості".

Зброя буде надана для боротьби з підтримуваними Росією сепаратистами в східній частині країни.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу протитанкових ракет Україні.

Як зазначає американський телеканал ABC News з посиланням на співрозмовника в Держдепі, загальна вартість оборонного пакету складе 47 млн ​​доларів. Він буде включати 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.

Раніше повідомлялось, що Державний департамент схвалив комерційну ліцензію, що дозволяє експорт снайперських систем Model M107A1, боєприпасів і пов'язаних з ними комплектуючих і аксесуарів в Україні на суму 41,5 млн. дол. США.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков встиг пригрозити кровопролиттям на Донбасі у разі поставки летальної зброї з США до України.