Глава Пентагона: Военная роль США в Украине не будет меняться

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что предоставление Украине летального оружия не будет иметь значительное влияние, пока никто не захочет ворваться в Украину.

Об этом он сказал в пятницу, 29 декабря, в ходе общения с представителями прессы, передает "Голос Америки".

"Пока никто не захочет ворваться в Украину, надеюсь, что влияние этого оружия не будет значительным. Это оборонительное оружие", - отметил Мэттис.

As for impact of lethal weapons to #Ukraine, "As long as no one wants to invade Ukraine, hopefully it won't have any big impact. They're defensive weapons" — Jeff Seldin (@jseldin) December 29, 2017

Глава Пентагона также подчеркнул, что военная помощь США Украине не будет меняться.

"Я не думаю, что военная роль США в Украине будет меняться. Сейчас там находятся наши военные тренеры, которые помогают подготовить армию Украины в соответствии со стандартами НАТО, и причина этого в том, что мы хотим убедиться, что вооруженные силы Украины служат интересам народа Украины", - добавил он.

Как известно, ранее в Госдепе США заявили, что предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".

Оружие будет предоставлено для борьбы с поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточной части страны.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украине.

Как отмечает американский телеканал ABC News со ссылкой на собеседника в Госдепе, общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Ранее Государственный департамент одобрил коммерческую лицензию, позволяющую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украине на сумму 41,5 млн. долл. США.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков успел пригрозить кровопролитием на Донбассе в случае поставки летальной оружия из США в Украину.