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До Дніпра із зони АТО доправили трьох бійців у тяжкому стані

Субота, 30 грудня 2017, 02:25
До Дніпра із зони АТО доправили трьох бійців у тяжкому стані

До Дніпра із зони АТО авіацією доправили трьох бійців у тяжкому стані.

Інформацію про це "Радіо Свобода" підтвердили 29 грудня в обласній клінічній лікарні імені Мечникова.

Повідомляється, що один із доправлених – 23-річний боєць – має ураження очей, обличчя, шиї. Медики намагаються врятувати зір військового.

У другого, 19-річного бійця, діагностували відкриту черепно-мозкову травму.

Найважчий стан у 27-річного військовослужбовця, який отримав наскрізне поранення голови, у нього вражені кістки черепа, він перебуває в комі. Його готують до операції.

Головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко написав на своїй сторінці у Facebook, що стан бійця вдалося стабілізувати.

"Олександр зазнав наскрізного кульового поранення голови. Ступінь ураження головного мозку критичний. Після декомпресійної трепанації він перебуває у комі на апаратному диханні. Стан вдалося стабілізувати", – повідомив Сергій Риженко.

Обставини отримання бійцями поранень медики не коментують.

Волонтери Дніпра закликали жителів міста здати донорську кров, щоб зробити запас для переливання бійцям, які перебувають на лікуванні, та створити резерв на вихідні і святкові дні.

Теми: АТО
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