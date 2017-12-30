В Днипро из зоны АТО доставили трех бойцов в тяжелом состоянии

В Днипро из зоны АТО авиацией доставили трех бойцов в тяжелом состоянии.

Информацию об этом "Радио Свобода" подтвердили 29 декабря в областной клинической больнице имени Мечникова.

Сообщается, что один из доставленных – 23-летний боец ​​– имеет поражение глаз, лица, шеи. Медики пытаются спасти зрение военного.

У второго, 19-летнего бойца, диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Самое тяжелое состояние у 27-летнего военнослужащего, получившего сквозное ранение головы, у него поражены кости черепа, он находится в коме. Его готовят к операции.

Главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко написал на своей странице в Facebook, что состояние бойца удалось стабилизировать.

"Александр получил сквозное пулевое ранения головы. Степень поражения головного мозга критическая. После декомпрессионной трепанации он находится в коме на аппаратном дыхании. Состояние удалось стабилизировать", – сообщил Сергей Рыженко.

Обстоятельства получения бойцами ранений медики не комментируют.

Волонтеры Днипра призвали жителей города сдать донорскую кровь, чтобы сделать запас для переливания бойцам, которые находятся на лечении, и создать резерв на выходные и праздничные дни.