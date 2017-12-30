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Порошенко подписал закон о бюджете на 2018 год

Суббота, 30 декабря 2017, 10:51
Порошенко подписал закон о бюджете на 2018 год

Президент Петр Порошенко подписал закон о государственном бюджете на 2018 год.

Об этом сообщили на его сайте.

"Президент Петр Порошенко подписал закон Украины №2246-VIII "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", принятый Верховной Радой 7 декабря", - говорится в сообщении.

Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Как известно, 7 декабря Верховная Рада утвердила в целом законопроект о государственном бюджете на 2018 год.

В доработанном законопроекте по сравнению с законопроектом, представленным к первому чтению, доходы увеличены на 36,57 млрд грн (или на 4,2%), в т.ч. по общему фонду - на 28,172 млрд грн и по специальному фонду - на 8,4 млрд грн.

Расходы увеличены на 40,5 млрд грн (или на 4,3%), в т.ч. по общему фонду - на 28,17 млрд грн и по специальному фонду - на 12,33 млрд грн.

Дефицит госбюджета увеличен на 3,9 млрд грн, покрытие которого предусмотрено спецконфискацией. Всего от спецконфискация заложено 4,7 млрд гривен поступлений.

Доходная часть госбюджета составит 913,613 млрд гривен, что на 18,5% больше, чем доходы госбюджета 2017 года (770,967 млрд гривен).

Украинская правда

Темы: Порошенкобюджет
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