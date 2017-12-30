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Прикордонники виділили додаткові смуги, щоб зменшити автомобільні черги

Субота, 30 грудня 2017, 13:15

Прикордонники передбачили додаткові робочі місця та смуги руху для авто, щоб зменшити черги на кордоні в час новорічних свят.

Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби.

Зазначається, що зараз збільшився пасажиро-транспортний потік на кордоні з Польщею. Тому служба вжила заходів для зменшення черг на період новорічних свят.

"Зокрема, посилено склади змін прикордонних нарядів, передбачені додаткові робочі місця та смуги руху для автомобілів подорожуючих, використовується завчасне інформування про організовані туристичні групи тощо", - повідомили у ДПС.

Також зазначається, що минулої доби прикордонники оформили 265 тисяч осіб та 56 тисяч транспортних засобів, що більше за попередній день.

"При цьому вчора ввечері фіксувалося накопичення транспортних засобів на виїзд з України перед пунктами пропуску "Краковець" (близько 200 автівок), "Рава-Руська" (100 автівок) та "Устилуг" (70 автівок)", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ДПС, зараз велика черга є лише на пункті пропуску "Краковець" - близько 100 авто.

Окрім того, прикордонники радять користуватись спеціальним сервісом для відстеження ситуації на кордоні.

Як відомо, 24 грудня на кордоні з Польщею та Словаччиною були кілометрові черги.

Прикордонники стверджують, що черги утворилися через повернення українців додому на свята.

Українська правда

Теми: Прикордонна службакордон
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