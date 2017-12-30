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Навального остаточно не пустили на вибори-2018 в РФ

Субота, 30 грудня 2017, 16:32
Навального остаточно не пустили на вибори-2018 в РФ

Верховний суд РФ відхилив скаргу опозиціонера Олексія Навального на відмову ЦВК Росії в реєстрації ініціативної групи для самовисування його кандидатом в президенти.

Відповідне рішення було ухвалено 30 грудня, повідомляє РІА "Новости".

"Верховний суд Росії не знаходить підстав для задоволення зазначених вимог", - оголосив рішення суддя.

Сам Навальний до суду не прийшов. Його представник Олександр Помазуєв просив скасувати рішення ЦВК.

На думку Помазєва, закон про вибори, яким керувалася ЦВК, незаконно вводить заборону засудженим за тяжкі злочини, оскільки у Конституції Росії його немає.

Також він вважає незаконним вирок у другій справі "КіровЛєса", за яким Навальний і отримав судимість.

Як відомо, 24 грудня ініціативна група провела збори і висунула кандидатом на пост президента Росії Олексія Навального.

ЦВК ухвалила рішення "відмовити у реєстрації групи виборців, створеної для підтримки самовисування кандидата на посаду президента РФ Олексія Навального і його уповноважених представників, в зв'язку з відсутністю у кандидата пасивного виборчого права".

У відповідь Навальний закликав виборців бойкотувати результати виборів-2018 в РФ

ЦВК Росії неодноразово попереджав, що Олексій Навальний не буде зареєстрований як кандидат через судимість - у 2013 році він був засуджений на 5 років умовно у справі "КировЛес". Вирок був оскаржений в ЄСПЛ і скасований Верховним судом, але потім суд в Кірові знову призначив таке ж покарання.

Навальний вважає своє висунення законним і продовжує передвиборну кампанію.

Вибори президента Росії призначено на 18 березня 2018 року - річницю анексії Криму Росією.

Теми: Росіявибориопозиція
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